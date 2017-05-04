Cumhurbaşkanı'na suikast timi davasında ara karar bekleniyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı, Muğla 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, toplanan deliler ve tahliye talepleri doğrultusunda sanıkların ek beyanlarının alınmasıyla devam edildi. Mahkemenin, sanıkların ek beyanlarının alınmasının ardından arar karar vermesi bekleniyor.

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonu haline getirilen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda görülen davanın duruşması öncesinde polis ve askerler, geniş güvenlik önlemi aldı. Tutuklu sanıkların tamamının getirildiği duruşma, saat 09.25'te başladı. Savcı Ali Cenk'in bir öncesi celse verdiği 25 sayfalık mütalaada, Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminden beraatine karar verilmesini, diğer sanıkların ise 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının istendiği davanın bugünkü duruşmasında ilk olarak Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli sanık yüzbaşı Bahadır Sagun'un ek beyanı dinlendi.

MAHKEME BAŞKANI UYARDI

Yüzbaşı Sagun, ''Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatı var' denilerek timimize görev verildi. Asıl gerçekler bu şekilde saklanmak istedi. Tam olarak savunmamızı yapamadık, çünkü dosyadaki bilgilere hakim değiliz. Adli Tıp ve balistik uzmanlarının delilleri incelenmesi için bilirkişi istiyorum' dedi. Mahkeme Başkanı Melihşah Baştoğ araya girip, 'Bu mikrofonu suistimal ediyorsun. Tekrar tekrar ayın şeyleri söylemenin gereği yok' diyerek Sagun'u uyardı. Bunun üzerine Sagun, 'Dosyadaki evrakların tamamının şahsıma verilmesini talep ediyorum' diyerek sözlerini tamamladı.

Üsteğmen Murat Köse ise, mahmede huzurunda dinlenen tanıkların kendisi aleyhine hiçbir beyanda bulunmadığına dikkati çekip, 'Bunu takdirlerinize bırakıyorum' dedi.

'TURİSTLER VE AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ ÖZTÜRK TANIK OLARAK DİNLENSİN'

Üsteğmen Enes Yılmaz da savcının mütalaada lehine olan delillere yer vermediğini belirtip, 'Otelde kalan yerli ve yabancı turistlerin ve AK Parti Milletvekili Nihat Öztürk'ün tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum' dedi. Yüzbaşı Mehmet Öztürk ise 'Adli tıp ve balistik uzmanlarının delilleri incelenmesini istiyorum. Aleyhimde delillerin olmadığını biliyorum bu nedenle tahliyemi talep ediyorum' diye konuştu.

'ALACAĞIM MÜEBBET HAPİS CEZALARININ KARŞILIĞI NEDİR'

Sualtı Taarruz Timi (SAT) mensubu üsteğmen Ali Sarıbey ise şunları söyledi:

'ByLock kullanıcıları iddialarına rağmen, emsal mahkeme kararlarının değerlendirilmesini talep ediyorum. Alacağım müebbet hapis cezalarının karşılığı nedir Delilleri görmeden tam savunmamı yapmam mümkün değil. Ölen iki polis ile ilgili üzerimize atılanlar iftiradır. Savunma hakkımız ihlal edildi, adil yargılanma konusunda kısıtlandık, mikrofonu kestiler.'

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Baştoğ, 'Mikrofonu kötüye kullanınca olur tabii ki. Konu ile ilgilisi olmayan, alakasız şeyler söylüyorsun' diye karşılık verdi. Bunun üzerine Sarıbey, 'Samimi olarak söylüyorum, demogoji yapmıyorum. Savunma hakkımı kullanmaya çalışıyorum. Sizler de hukukçusunuz biliyorsunuz. Adalet önünde herkes eşit değil mi Bize söylediğiniz şeyleri kendiniz yapıyorsunuz, aynı haklara sahip değil miyiz' diye devam etti.

Bir kez daha araya giren Baştoğ, 'Şahsımı değerlendirmeye çalışmayın, benimle gereksiz tartışmalara girmeyin, savunmanızı yapın' diyerek Sarıbey'i uyardı.

Duruşma devam ediyor.

DHA