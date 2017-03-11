Cumhurbaşkanı'na suikast timi davasında ara karar günü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin yargılandığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada bugün ara karar verilmesi bekleniyor.

Muğla Adliyesi'nin fiziki koşullarından dolayı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Salonu'nda yapılan yargılamanın 14'üncü celsesi bugün başladı. Ara kararın verilmesi beklenen bu celseye tutuklular, yine geniş güvenlik önlemleri içerisinde getirildi. İki gün önceki protestolarda idam ipi, yumurta, sopa ve su şişesi yağmuruna tutulan tutuklu sanıkların, araçlardan indiklerinde birbirleriyle şakalaştıkları, sohbet edip gülüştükleri görüldü. Tutuklu sanıkların birçoğu, kende talepleri üzerine takım elbise ve kravatla duruşmaya geldi.

DHA