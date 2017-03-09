Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı: Daktilo ile email atmaya çalışıyoruz (2)

'HER DEVLET, ONA SAHİP OLAN HALK İÇİN OLUR'

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Genel Maden İşçileri Sendikası’nda ‘Yeni anayasa’ adlı sempozyumda yaptığı konuşmasında, herhangi bir devletin demokrasi olup olmadığının, demokrasi işleyişinin işleyip işlemediğini anlamak için 4 ilkenin bulunduğunu söyledi. Uçum, “Bu ilkeler, meşruiyet, çözüm, değişim ilkesi ve bir devlette kuvvetler ayrılığı işliyor mu Bu dört soruya cevap verdiğimizde, bir devlette demokrasi olup olmadığını anlayabiliriz. Devlet, meclis, hükümet ve yargıdan oluşuyor. Demokratik sistemin esası nedir, halkın yönetimine dayanmasıdır. Peki halk nasıl yönetilecek. Halk doğrudan üretemeyeceğine göre temsilcileri vasıtasıyla üretecek. Halkın temsilcileri kim; meclis üzerinden milletvekilleri. Halkın temsilcileri kim; hükümet, yargı. Hem meclis hem hükümet hem de yargı halk adına hareket etmesi gerekir. Halk adına faaliyet yürütmesi gereken aygıtlardır. Hiçbir devlet kendisi için olmaz. Her devlet ona sahip olan halk için olur” dedi.

Önerilen sistemde halkın hem meclisi hem de hükümeti doğrudan seçeceğini belirten Uçum, çünkü önerilen sistemdeki cumhurbaşkanı ile mevcut cumhurbaşkanının pozisyonunun farklı olduğunu ifade etti.

DHA