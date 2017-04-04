Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye'deki sivillere yönelik kimyasal saldırıyı kınıyoruz

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın," Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi tarafından sivillere yönelik bir kimyasal saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu olayı en sert biçimde kınıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Suriye'deki saldırının savaş ve insanlık suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kalın, "Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi tarafından sivillere yönelik bir kimyasal saldırı gerçekleştirilmiştir. Savaş suçu ve insanlık suçu kapsamında değerlendirilmesi gereken bu olayı en sert biçimde kınıyoruz. Esasen bugün rutin hâle gelen bu saldırılar, Türkiye'nin Suriye krizinin başından itibaren sergilediği tavrın ne kadar doğru olduğunu açıkça gösteriyor. Cumhurbaşkanımız da bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sn. Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek İdlib'de yaşanan insanlık dışı saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etmiş ve yaşananların Astana süreci kapsamında hayata geçirilen ateşkesi tehlikeye attığını vurgulamıştır.Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu sivilleri katleden Esed rejimi, Suriye'de devam eden ateşkesi ihlal ederken, çatışmasızlık hâlini ve siyasi geçiş hedefini sabote etmiştir. Uluslararası toplum, Suriye'de tüm şiddetiyle altı yıldır devam eden katliamlar karşısında artık gerekli adımları atmalıdır " ifadelerini kullandı.

DHA