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İstanbul Haberi: Cumhuriyet Gazetesi önünde silah sesleri (2)

Cumhuriyet Gazetesi önünde silah sesleri (2)
09:563 Mart 2017
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Cumhuriyet Gazetesi önünde silah sesleri (2)
Cumhuriyet Gazetesi önünde silah sesleri (2)

Cumhuriyet Gazetesi'nin Şişli'deki binası önünden geçen taksideki bir kişi, iki el ateş etti. Kurşunlar gazetenin karşısındaki duvara isabet etti. Olay yerine gelen polis inceleme yaptı. Yapılan incelemede, duvara isabet eden mermi çekirdekleri bulundu.

Gazetenin internet sitesinden yer alan bilgide, "Bu sabah Cumhuriyet'in Şişli binası önünde 06:48 sıralarında şüpheli bir şahıs gazetenin karşısındaki duvara 2 el ateş etti. Polis binaya gelerek kamera görüntülerini aldı ve zabıt tuttu" denildi.Polis, taksi ile kaçan şüpheliyi arıyor.

 

 

 

DHA

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