Cumhuriyet Gazetesi soruşturması tamamlandı (1)

Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik sürdürülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, halen yurtdışında olan gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar 1 numaralı şüpheli olarak yer aldı. Ahmet Şık, Kadri Gürsel ve Hikmet Çetinkaya'nın da aralarında olduğu toplam 19 şüpheli arasında Twitter'da "jeansbiri" hesabının sahibi olduğu tespit edilen Ahmet Kemal Aydoğdu da şüpheli olarak yer aldı.Gazeteci Ahmet Şık ve Can Dündar için "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

AHMET ŞIK VE CAN DÜNDAR'A 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gazeteci Ahmet Şık'ın "PKK ve DHKP/C "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Halen yurtdışında olan Can Dündar ile birlikte Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın da "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan 7,5 yıl 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

7 BUÇUK YILLA 43 YIL ARASINDA HAPİS CEZASILARI

Gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç ve Önder Çelik'in "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheliler Bülent Utku, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın ise "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından 9,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Şüpheliler Güray Tekinöz ve Turhan Günay'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından 8,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'nun da "Silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla; firari şüpheli İlhan Tanır'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

