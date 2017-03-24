Cumhuriyetin ilk yıllarının şarkıları Maltepe'de hayat buldu

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)MALTEPE'de "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında şarkılar" adı altında bir gösteri düzenlendi. Kostümlü kabare olarak hazırlanan gösteride1920 ve 1930'lu yıllardaki İstanbul'un eğlence hayatı canlandırıldı. Gösteriden elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak verilecek.

Algı Bilim, Sanat Orkestrası ve Cumhuriyet Kadınları Derneği, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki eğlence hayatını, 20'li ve 30'lu yıllardaki şarkıları içeren bir gösteri hazırladı. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da başlayan iki perdelik gösterinin ilk bölümünde tangolar, kantolar ve fokstrotlardan oluşan bir derleme izleyiciye sunuldu. Dönemin İstanbul eğlence hayatının canlandırıldığı gösteriye izleyiciler de zaman zaman eşlik etti.

Gösterinin ikinci perdesinde ise, Türk sanat müziği ve İstanbul şarkıları icra edildi. İki perdelik gösteride şu isimler sahne aldı: Aslı Rüzgar Çermik, Berkay Çermik, Orhan Avcı, Yusuf Şahin, Jenny Bitlisli, Çisil Yiğit, Berna Dölek, Zeynep Ülkü Ardil, Begüm Atay, Burak Özbek, Burak Güleryüz, Serdar İnci, Şafak Güler ve İlkan Aydın.

"HEDEFİMİZ BURADAN ELDE EDİLEN GELİRLERLE İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARA BURS VERMEK"

Gösteriyi organize eden Cumhuriyet Kadınları Derneği, Maltepe Şube Başkanı Sibel Karaoğlu, gösteri öncesi yaptığı açıklamada, "Biz Cumhuriyet kadınlarını böyle bir etkinlikte toplamak ve o günleri yaşatmak istedik. Hedefimiz buradan elde edilen gelirlerle ihtiyacı olan çocuklara burs vermek" dedi.

"20'Lİ, 30'LU YILLARI GENÇ NESİLLERE HATIRLATMAK İSTEDİK"

Algı Bilim, Sanat Orkestrası'ndan Aslı Rüzgar Çermik ise, genç nesle Cumhuriyetin ilk yıllarındaki yaşamı göstermek istediklerini söyledi. Çermik, "Biz bu gösteride İstanbul'un eski, tarihi sokaklarında, caddelerinde gezeceğiz. 1920'leri canlandıracağız. 20'li, 30'lu yılları genç nesillere hatırlatmak istedik. Böyle bir fikir ortaya çıktı. Cumhuriyetin ilk yıllarını anmak istedik" diye konuştu.

DHA