D100 Karayolunda et yüklü TIR devrildi

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde et yüklü TIR kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu uzun süre ulaşıma kapandı.

Kaza Gebze Center Köprüsü altında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Eren Tetik yönetimindeki 34 ET 6953 plakalı TIR Akşehir'den aldığı 20 ton eti İstanbul'a götürdüğü sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dorsesi karayolunda yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

TIR dorsesindeki etler başka bir TIR'a taşındıktan sonra çekici yardımıyla dorse yol kenarına çekildikten sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA