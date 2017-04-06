DAEŞ şüphelisi 4 Suriyeli adliyeye sevk edildi

KÜTAHYA'da polisin düzenlediği operasyonda DAEŞ'li oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişi, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçen 31 Mart'ta düzenledikleri operasyonda DAEŞ adlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Muthanna Nemah Nayyaf, Dhaheer Jasop Nemah Al Juburi, Wisam Oraibi Ali Al-Mashhadanı ve Ahmet Mahmood Hussein'i yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin 100'üncü Yıl ve Fuat Paşa mahallelerinde kaldıkları evlerde yapılan aramada Arapça yazılı dokümanlar ele geçirildi.

Götürüldükleri Kütahya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde sorgulamalarını tamamlana 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

DHA