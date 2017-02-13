Dağ başındaki karakolda Güvenlik Koordinasyon toplantısı

DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında her hafta bir kurumda yapılan İl Güvenlik Koordinasyon toplantısı, ilk kez kırsal alanda bir dağın başında bulunan Jandarma karakolunda gerçekleştirildi. Güvenlik ile ilgili bütün üst düzey komutanların katıldığı toplantı öncesi, Diyarbakır protokolü, karakolda görev yapan askerleri ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.

Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında her haftanın başında Valilik toplantı salonu yerine bir kurumda gerçekleştirilen İl Güvenlik Koordinasyon toplantısı ilk kez kent dışında dağ başında bulunan bir Jandarma karakolunda gerçekleştirildi. Bingöl sınırında bulunan Lice İlçesi'ne bağlı Üçdamlar Jandarma Karakolu'nda yapılan güvenlik toplantısına, Vali Hüseyin Aksoy, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Kadir Kottaş, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Emniyet Müdürü Tacettin Aslan katıldı. Helikopter ile karla kaplı olan karakola inen Diyarbakır protokolü, orada vatani görevlerini yapan askerlerle bir süre sohbet ettikten sonra güvenlik toplantısını gerçekleştirdi.

DHA