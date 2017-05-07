Dağ tırmanışında fenalaşan emekli astsubay öldü

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkarken fenalaşan emekli astsubay 56 yaşındaki Servet Sezgin, yaşamını yitirdi.

Kemer'e bağlı Beycik Mahallesi'ne kadar araçlarıyla gelen emekli astsubaylar Servet Sezgin ile Şükrü adlı arkadaşı, Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için yürüyüşe başladı. Zirveye 1 kilometre kala saat 15.00 sıralarında arkadaşının 5 metre kadar önünde yürüyen Servet Sezgin bir anda yere yığıldı. Yakındaki diğer bir gruptan Rus turist Sezgin'e ilk müdahaleyi yaparken arkadaşı da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

TELEFON DİREKTİFİYLE KALP MASAJI

İlk olarak olay yerine Tahtalı Dağı'nın zirvesinde bulunan Olympos Teleferik çalışanları geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi ile kurulan irtibat sonrası teleferik çalışanları telefondan verilen direktifle Servet Sezgin'e kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Ardından Çamyuva Jandarma Karakolu ekipleriyle gelen 112 personeli de suni teneffüs ve kalp masajını sürdürdü. Ancak yapılan müdahale Servet Sezgin'i kurtarmaya yetmedi.

TELEFERİKLE İNDİRİLDİ

Servet Sezgin'in cansız bedeni jandarma, 112 ve teleferik çalışanlarıyla birlikte alandan sedyeyle taşınarak Tahtalı Dağı zirvesine getirildi. Sezgin'in cenazesi teleferikle indirilerek cenaze aracına konuldu ve Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cenaze burada yapılan işlemlerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA