Dağcılar, Bolkarlar'da zirve yaptı

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu üyesi dağcılık kulüplerinin ortaklaşa düzenledikleri Bolkar Dağı'nın 3 bin 524 metre yüksekliğindeki Medetsiz zirvesine, kış tırmanışı geçekleştirildi.

'Kar Erimeden Medetsiz' etkinliği kapsamında Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü, Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü, Everest Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Toros Dağcılık Kulübü, Ereğli Dağcılık Kulübü ve Mersin Dağcılık Spor Kulübü üyelerinin katıldığı zirve tırmanışı 14 saat sürdü. Hava sıcaklığının eksi 13 derecede olduğu, yağmur, kar, tipi ve yoğun sis altında başlayan tırmanışa 42 dağcı katıldı. Zirveye yaklaştıkça artan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle 14 sporcu kamp alanına geri döndü. Dik yokuş ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü zirve tırmanışını GPS cihazlarının yardımıyla 28 dağcı tamamladı.

Prodoss Dağcılık Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, Everest Dağcılık Kulüp Başkanı Fatih Kurt, ve ÇÜGEZ Dağcılık Kulüp Başkanı Rıza Dinçer ortak açıklamalarında şu değerlendirmeyi yaptı:

'Türkiye Dağcılık Federasyonuna üye dağcılık kulüpleri olarak ortaklaşa düzenlediğimiz Bolkar Dağları'nın en yüksek zirvelerinden biri olan Medetsiz'e kış tırmanışı gerçekleştirdik. Sporculara oldukça zor koşullarda müthiş bir performans ile çok güzel bir dayanışma örneği göstererek enerjisi yüksek bir tırmanış gerçekleştirdikleri için teşekkür eder.'

DHA