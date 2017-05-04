Dağda mahsur kalan 3 kişi Mehmetçik ve AFAD tarafından kurtarıldı

HAKKARİ'de dağda pancar toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan 40 yaşındaki Abdulmenaf Tekinalp ile kurtarmaya giderken aynı bölgede mahsur kalan 2 kişi, Mehmetçik ve AFAD ekipleri tarafından helikopterle kurtarılarak Hakkari'ye getirildi.

Peynir ve çeşitli yemeklerde kullanılan üzere ot toplamak için dağlık alana giden Abdulmenaf Tekinalp, b.eraberinde iki arkadaşı ile birlikte kent merkezine 15 kilometre mesafede bulunan birinci tünel mevkiine gitti. Dağlık alanda ot toplarken dengesini kaybeden Tekinalp, yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı. Tekinalp'i kurtarmaya giden 2 arkadaşı da dağlık alanda mahsur kaldı. Bunun üzerine Tekinalp'in arkadaşları telefonla yetkilileri arayarak yardım istedi.

Olay yerine AFAD ekipleri sevk edilirken, Mehmetçik de helikopterle bölgeye giderek 1'i yaralı 3 kişiyi alarak Hakkari'ye getirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Tekinalp daha sonra da Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

DHA