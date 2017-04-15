Dalaman'da 73 yaşındaki Veli Aslan iki gündür kayıp

MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde iki gündür kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki Veli Arslan'ın bulunması için jandarma, AFAD ekipleriyle birlikte başta ormanlık ve dağlık arazi olmak üzere kentte arama-kurtarma çalışması başlattı.

Dalaman'ın Şerefler Mahallesi'nde yaşayan iki gün önce sabah evinden çıkan Veli Arslan, akşam geri dönmedi. Ailesi telefonla da kendisine ulaşamayınca meraklanıp, durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarıyla jandarma çalışma başlattı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yardım istendi. AFAD ve jandarma ekipleri, iz takip köpeğiyle birlikte bu sabah başta ormanlık ve dağlık arazi olmak üzere kentte arama-kurtarma çalışması başlattı.

Babasının 2 gündür kayıp olduğunu belirten İbrahim Arslan, 'Kurtarma ekipleriyle birlikte tüm aramalara rağmen bir türlü babama ulaşamadık. En son kayıp olduğu gün öğlen saatlerinde köy merkezinde görülmüş, sonra da gören olmamış. Umudumuz sürüyor, görenlerin haber vermesini istiyorum' dedi.

Öte yandan; Dalaman Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Şaşmaz ve yardımcısı Ramazan Ontaş da bir süre AFAD ekipleriyle birlikte çalışmalara katıldı.

DHA