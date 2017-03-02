Dalaman'da bulunan ceset Mersin'de kaybolan kadının çıktı

MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde bulunan kadın cesedinin, bir ay önce Mersin'de sel sularına kapılarak kayıplara karışan Sultan Uncu'ya ait olduğu belirlendi.

Dalaman'ın Kapukargın Mahallesi Lakos Koyunda balık avlayan vatandaşlar tarafından geçen 22 Ocak'ta bulunan kadın cesedinin, DNA incelemesi sonuçlandı. Cesedin, Mersin'de 29 Aralık 2016'da yaşanan sel felaketinde suya kapılıp kaybolan Sultan Uncu'ya ait olduğu tespit edildi.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, cesedin Uncu'ya ait olduğunun DNA testiyle tespit edildiğini ve aileye gerekli bilgilerin verildiğini söyledi. Kaymakam Güldoğan, "Uncu'nun kayınbiraderi Yusuf Uncu, dün Ortaca Adliyesi'nden arandı. DNA testinin uyuştuğu bilgisi verildi. Aile, Muğla'ya gelmek üzere bugün yola çıkacaklarını belirtti" dedi

Ailenin cenazeyi teslim alıp Hatay'da defnedeceği öğrenildi.

Mersin'de 29 Aralık 2016'da meydana gelen sel felaketinde, merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken Yalınayak Deresi'ne düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatını kaybetmiş, çiftin 4 yaşındaki kızı Miray ile 25 yaşındaki Sultan Uncu ise sel sularında kaybolmuştu.

DHA