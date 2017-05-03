Dalgıçların sudan çıkardığı genç kalp masajı ile hayata döndü

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, Sapanca Gölü'ne serinlemek için giren 20 yaşındaki Ahmet Keskin suda bir anda kayboldu. Kısa sürede olay yerine gelen dalgıçların sudan çıkardığı ve sağlık ekibinin kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü genç kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Sapanca'da bulunan bir tuğla fabrikasında çalışan Ahmet Keskin, Kartepe'de gölün kenarında bulunan Seka Kampı bölgesinde suya girdi. Ahmet Keskin suda çırpınıp gözden kaybolunca sahilde bulunanlar 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Alnı anda bilgi verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar, genci sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü Ahmet Keskin, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden Ahmet Keskin'in olay yerine gelen babası Hasan Keskin ve yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA