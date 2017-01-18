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Samsun Haberi: Dallar arasında sıkışan karabatağı itfaiye kurtardı

Dallar arasında sıkışan karabatağı itfaiye kurtardı
11:1218 Ocak 2017
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Dallar arasında sıkışan karabatağı itfaiye kurtardı
Dallar arasında sıkışan karabatağı itfaiye kurtardı

SAMSUN'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaralı halde bir ağacın dallarına sıkışıp can çekişen karabatak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedaviye alındı.
Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kanadı kırılan ve bir ağacın dallarına sıkışan karabatak, 3 genç tarafından fark edip itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuşu sıkıştığı yerden kurtardı. Büyükşehir Belediyesi Kuş Cenneti İlk Yardım Rehabilitasyon Kliniği'ne götürülen karabatak burada tedavi altına alındı. Karabatağın yaklaşık 25 gün burada tedavisinin devam edeceği ardından doğaya salınacağı belirtildi.

DHA

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