Damlardan atılan kar, çocukları sevindirdi

KARS’ın Arpaçay İlçesi'nde evlerin damlarından kürekle atılan karlar, çocuklara eğlence alanı oldu. Tepe şeklinde oluşan karları kayak pisti yapan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kış mevsiminin etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla mücadele devam ediyor. Günlerce yağan kar nedeniyle Kars'ın Arpaçay İlçesi'ne bağlı Melikköy’de havaların ısınması ile burada oturanlar da küreklerle evlerinin çatısında biriken karları temizlemeye başladı. Evlerin damından atılan karların yaklaşık 3 metre yüksekliğe ulaşmasını fırsat bilen çocuklar bu tepeleri kayak pisti olarak kullanmaya başladı. Merdivenle evlerin damlaına çıkan çocuklar kızak, leğen veya poşetlerle kayıyorlar. Çocuklardan Elif Top, kardeşleriyle birlike kaymaktan çok büyük keyif aldıklarını söyledi.

Sabah uyundıklarında tipi halinde yağan karın evlerinin dört tarafını kapattığını anlatan köylülerden Erdal Top, "Sabah uyandığımızda etraf karanlıktı, Çok şaşırdık. Perdeyi açıp baktığımızda evin kara gömüldüğünü gördük. İlk etepta kapının daha sonra da pencerelerin önünü açtık. Havlar biraz ışınıncada çatıda biriken karları temizledik. Tabi karların birikmesi sonucu bir tepe oluşunca çocuklarımız burada kayağın keyfini doyasıya çıkardı" diye konuştu.

DHA