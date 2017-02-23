Damper tellere değince kamyon şoförü öldü

AYDIN'ın Köşk İlçesi'nde kum ocağında çalışan kamyon şoförü 55 şaşındaki Mustafa Ünyer, aracın damperinin yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik tellerine temas etmesi sonucu öldü.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Başçayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede faaliyet gösteren özel bir kum ocağında kamyon şoförü olarak çalışan Mustafa Ünyer, kamyonun damperini kaldırdığı sırada, yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik tellerine temas etti. Sürücü Ünyer, elektrik akımına kapıldı. Olayı görenlerin çabası Ünyer'i kurtarmaya yetmedi.

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, Mustafa Ünyer'in öldüğünü belirledi. Ünyer'in cenazesi Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA