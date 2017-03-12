Danimarka Başbakanı, Yıldırım'ın ziyaretinin iptalini istedi (2)

Danimarka Başbakanı Rasmussen, Başbakan Binali Yıldırım'ın ziyaretinin iptal edilmesini önerdi.

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, mevcut gelişmelerden dolayı, "Yıldırım'ın Danimarka ziyaretinin Hollanda'yla olan gerilimden ayrı tutulamayacağını, bu yüzden de Türk mevkidaşına ziyaretini ertelemesini teklif ettiğini" belirtti.

Başbakan Yıldırım'ın 20 Mart'ta Danimarka'da miting düzenlemesi planlanıyordu.

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen Başbakan Binali Yıldırım'ın ertelenmesi önerisini, Türkiye'nin Almanya ve Hollanda ile artan gerilimine dayandırdı.

"Normalde ziyaretinden memnuniyet duyardık"

Rasmussen basın açıklamasında "Normal şartlarda Türk başbakanı Yıldırım'ın ziyaretinden memnuniyet duyardık. 10 Aralık 2016 Ankara ziyaretinde kendisiyle yapıcı bir diyalog yürütmüştük. Ancak şu anki durumda Türkiye'nin Hollanda'ya karşı tavrı dolayısıyla, Türk meslektaşımın ziyaretinin daha sonraki bir zamanda gerçekleşmesini önerdim," şeklinde konuştu.

DHA