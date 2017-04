Darbe gecesi ateş etme davasında tahliye yok

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, darbe karşıtı 7 kişiye tabancayla ateş edip 1 kişinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla 1'i tutuklu 5 sanık hakkında açılan davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, Metin A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı Ağustos ayına erteledi.

Geçen 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Karşıyaka Bostanlı Camii önünde duran darbe karşıtı 7 vatandaşa, kimliği belirsiz kişiler tabancayla ateş etti. Olayda Ali Gürsu (38) tabancayla yaralandı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettikleri Metin A. (43), Cumhur Güçlü B. (36), Ali C. (24), Ceyhun A. (30) ve Sedat K.'yı (32) gözaltına aldı. Tabancayı kullandığı belirlenen Metin A, 11 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Olayla ilgilili soruşturmayı tamamlayan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, 1'i tutuklu 5 sanık hakkında iddianame hazırladı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Metin A. hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Kasten hayati tehlike doğuracak şekilde silahla yaralamak', '6136 sayılı Yasa'ya muhalefet' ve 'mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklardan Ali C., hakkında 'Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', '6136 sayılı Yasa'ya muhalefet' ve 'Dini mekanlara hakaret' suçlarından 14 yıla kadar, diğer sanıklar Cumhur Güçlü B., Sedat K., ile Ceyhun A'nın ise 'Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'dini mekanlara hakaret' suçlamalarından 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bugün İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü celsesi yapılan duruşmaya,tutuklu yargılanan Metin A., tutuksuz sanıklar Cumhur Güçlü B., Ali C. , Ceyhun A. ve Sedat K. ile tarafların avukatları, olayda otomobili zarar gören Özgür Güven Uçkan ile yaralanan Ali Gürsu'nun avukatı Gökhan Oğuz katıldı. Olay sırasında otomobiline kurşun isabet eden Özgür Güven Uçkan, 'Ben olayları görmedim. Otomobili Cemal Gürsel Caddesi üzerine bıraktım. Sabah geldİğimde araçta bir kurşun deliği olduğunu gördüm. Kimseden şikayetçi değilim ve davaya da katılmak istemiyorum' dedi.

'1 DOLAR NEREDE BULUNDU GÖRMEDİM'

Duruşmada, sanık Metin A'nın evinde yapılan aramalarda refakatçi olarak bulunan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanı, tanıklık yapan polis memuru Ö.K.'ye evde bulunan bir dolar ile Ayet-el Kürsi'nin yan yana mı yoksa başka yerlerde mi durduğunu sordu. Tanık polis memuru da 'Biz oraya refakatçı olarak gittik. Aramayı Cinayet Büro Amirliği'nden gelen polisler yaptı. Bir dolar ile Ayet-el Kürsi'nin yan yana bulunduğunu görmedik. Aramayı yapan polislerden K.G., parayı bulduğunu söyleyip odadan çıkarken bize gösterdi. Parayı odanın hangi yerinden çıkardığını bilmiyorum. 1 doların çıktığı yerde başka para olup olmadığını bilmiyorum. Arama sırasında da herhangi bir kamera kulanılmadı. Sanığın oğlu paranın kendisine ait olduğunu ve para koleksiyonu yaptığını söyledi' dedi. Diğer polis memuru B.T. de aynı ifadeyi verdi.

Cumhuriyet Savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

FETÖ İLE İLGİM YOK

Sanık Metin A. ise 'Ben müştekileri tanımam. Olayın, hakikatin ortaya çıkmasını istiyorum. Varsa kamera görüntülerinin çıkarılmasını istiyorum. Bize saldırdılar, küfrettiler. Ellerinde demir sopalar vardı. Ben de kendimizi korumak amacıyla belimdeki silahı çıkarıp havaya ve yere sıktım. Amacım korkutmaktı. Sonrasında kaçarken müşteki ile karşılaştık ve onu vurmak zorunda kaldım. Ancak FETÖ ile bir ilgim yoktur. Bir bağlantım yoktur. Darbeye karşıyız. Mağdurum. Bu adli bir vakadır, farklı yerlere çekilmeye çalışılmıştır. Eşim Bulgaristan vatandaşıdır. Her sene Bulgarasitan'a gider. Orada Türk lirası geçmez. Yanında para üstü olarak dolar bulundurmuştur. Ben ve ailem perişan durumdayız. Tahliyemi talep ediyorum' dedi. Sanık Metin A'nın ifadesinin bitirmesinin ardından salonda bulunanların alkışlaması üzerine, mahkeme başkanı hepsini dışarı çıkarttı.

Tutuklu sanık Metin A. tarafından silahla yaralanan Ali Gürsu'nun avukatı Gökhan Oğuz mahkemeye flash bellek içinde sunduğu görüntülerde, Metin A.'nın sesinin duyulduğunu, duyulan seste sanığın 'İmamlar nerede, Tayyip nerede' dediğini belirtti. Metin A.'nın avukatı ise olay günü çekilmiş, sadece silah sesleri ve konuşmaların yer aldığı 51 saniyeden oluşan görüntülerin bulunduğu CD'yi delil olarak mahkemeye sundu. Sanık Metin A'nın avukatları tahliye talebinde, tutuksuz sanıkların avukatları ise adli kontrol şartının haftada 2 günden 1 güne düşürülmesi isteminde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, aramaya katılan Cinayet Büro Amirliği'nde görevli iki polis memurunun bir dahaki duruşmaya zorla getirilmelerine, verilen iki görüntünün sanık Metin A'nın konuşmaları ile karşılaştırılıp, bilirkişi tarafından rapor düzenlenmesine, sanıkların adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağının aynı şekilde devam etmesine karar verip, duruşmayı ağustos ayına erteledi.

