Darbe gecesi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin iddianame tamamlandı (1)

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak, mahkemeye gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 534 şüphelinin 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Cumhurbaşkanına suikast', 'askeri komutanlıkların gaspı', 'silahlı terör örgütü üyesi olma', 'nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

DHA