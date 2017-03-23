Darbe girişimini sırasında Ak Parti önünde bulunması kanıt gösterdi

İZMİT'te, FETÖ/PDY soruşturması kapmasında tutuklanan eski Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ suçlamaları kabul etmeyerek, darbe girişiminin ardından Ak Parti binasının önünde toplanan 10 kişiden biri olduğunu belirterek, "Devletime ve milletine bağlı bir kuşuyum" dedi.

Eski Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ, 15 Temmuz sonrasında düzenlenen operasyonlarda işadamlarıyla gözaltına alınırken, 23 Temmuz tarihinde tutuklandı ve hakkında Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugünkü duruşmada savunma yapan Murat Özdağ, 2013 yılı Haziran ayında Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı'na seçildiğini belirterek, " Daha önce oda seçimlerinde 2 binden fazla oy kullanılmazken, benim aday olduğum seçimde ise 7 bin oy kullanıldı. Bize MÜSİAD ve TÜMSİAD tam destek vermiştir. Birçok siyasi partiden isimler de bizimle birlikte çalıştılar. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Bank Asya'ya hiç gitmediğini, şirketlerinin birçok banka ile çalıştığını belirten Özdağ, "Bank Asya ile olan çok cüzidir. O da şube ile değil genel merkez düzeyinde işlerdir. Ben, MASAK raporunda bahsi geçtiği şekilde Gülenci kuruluşlara para transferi yaptığıma dair biri olduğum yönündeki değerlendirmeyi kabul etmiyorum. Amerika'ya gönderdiğim para tamamen yeğenimin okul masraflarıyla ilgilidir" dedi.

Murat Özdağ, iki oğlunun Kanada'da lise eğitimi gördüğünü, bu nedenle para yatırdığını belirtti, 17-25 Aralık sürecinden sonra ise Zaman gazetesi aboneliğini sonlandırdığını söyledi. Murat Özdağ terör örgütü üyesi olmadığını ifade ederek, "Devletime ve milletime bağlı vatanımı seven biriyim. Kahpe darbe girişimi olduğu zaman Ak Parti binası önüne gelen 10 kişiden biri benim. Öyle birisi olsam 15 Temmuz'dan önce 20 milyon dolarlık yatırım yapmam. Suçsuz yere mağdur edildim. Adli kontrol ile tahliyemi talep ediyorum" diyerek kendini savundu.

Özdağ'ın avukatı Ersayın Işık ise, "Müvekkilim terör örgütüne üye olmak ve terörü finanse etmekle suçlanıyor. Lakin bu ikisinin birlikte olamayacağı herkesin malumudur. Müvekkilime yönetilen suçlamaların başında BİMER geliyor. BİMER'e yapılan ihbarı kabul etmiyoruz. Müvekkilim Kocaeli'nin her kesiminden iş adamlarının oyları ile başkan olmuştur" dedi.

Mahkeme heyeti, iddianamede isimleri geçen kişilerin tanık olarak dinlenilmesine, Murat Özdağ'ın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.

DHA