Darbeci askerlere idam ipli ve yumurtalı protesto

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenledikleri ileri sürülen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 12'inci celsesine bugün devam edildi. Duruşmanın yapılacağı salon önünde ellerinde Erdoğan'ın ı ve bayraklarla toplanan kalabalık, cezaevi araçları ile getirilen tutuklu sanıklara 'idam ipi' ve yumurta fırlattı. Kalabalıktan bazı kişilerin bariyerleri asıp, sanıklara saldırmaya kalkışınca polis engel oldu.

Muğla'da devam eden FETÖ duruşmaları dün akşam son olarak Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından bugünkü oturuma saat 10.30'da başlandı. Mahkeme çevresinde yaklaşık 300 kişi kişilik bir grup, ellerinde Türk bayrakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleri ile toplandı. Kalabalık, 'Vatan bölünmez, ezan susmaz', 'Ne olursa olsun dünya karşısında olsa bile arkanda koşmaktan vazgeçmeyeceğiz Başkan Recep Tayyip Erdoğan', 'İdam istiyoruz' yazılı pankartlar açtı.

Kalabalık, cezaevi aracıyla getirilen tutuklu 44 sanık indirilirken, 'İdam isteiz' sloganı atıp, ellerindeki 'idam ipi' ve yumurtaları fırlattı. Kalabalık arasından bazı kişiler bariyerlerin üzerinden atlayarak sanıklara saldırmak istedi. Polis, müdahale ederek öfkeli gruba izin vermedi.

Kalabalıktakiler, FETÖ terör örgütünün lideri Fethullah Gülen'in portresi ve idam ipiyle poz verdi. Ardından Gülen'in portresini parçalayıp, ayaklarıyla ezdi.

Bu arada tutuklular grup grup indirilerek duruşma salonuna alınırken, toplanan kalabalığın protestolarının artması üzerine kalan tutuklular, cezaevi aracıyla mahkeme salonunun altındaki garaja götürülüp, buradan içeri alındı.

DHA