Darbeci askerlere idam ipli ve yumurtalı protesto (3)

"SIM VE HAFIZA KARTLARINDA İNCELEME TAMAMLANDI"

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya öğlen verilen aranın ardından devam edildi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın deposundan askeri hat üzerinde yapılan telefon görüşme kayıtlarının mahkemeye gönderildiğini söyledi. Baştoğ, 'TC Ata' uçağının radar görüntülerinin yer aldığı CD'nin ve soruşturma aşamasında yazılan yazıya istinaden sanıkların kullandığı araçların plaka kayıtlarıyla ilgili dokümanların da mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Sanık askerlerden bazılarının daha önce görev yaptıkları 3 ve 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlıkları'nın depolarında bulunmayan ve olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen malzemelerin listesinin de ellerine ulaştığını vurgulayan Baştoğ, "Ankara Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'nce silahlar üzerinde yapılan biyolojik inceleme raporu dosyası da mahkememize gönderildi. Bazı sanıkların telefonlarının SIM ve hafıza kartlarıyla ilgili yapılan incelemeleri tamamlandı. İnceleme sonunda sanıklardan Haydar Murat Özden ve Cenk Bahadır Avcı'nın SIM kart ile hafıza kartlarında 'ByLock', 'Eagle' ve 'Kakao Talk' gibi programlara rastlanmadığı ancak söz konusu kelimelerle ilgili kalıntı izi görüldü" dedi. Baştoğ, firari sanıklar Yüzbaşı Burkay Karatepe ve Yarbay Özcan Karacan'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkartıldığını da söyledi.

PROTESTOCULARA SUÇ DUYURUSU İÇİN DİLEKÇE VERDİLER

Daha sonra söz alan sanık avukatı tarafından, mahkeme dışında bir grup protestocu tarafında adil yargılanma ve insan onuruna yakışmayacak şekilde sinkaflı sözler sarf edildiği; müvekkillerin üzerine ip atılarak mahkemenin etki altına alınmaya çalışıldığı, bu eylemlerin masumiyet karinesi açısından idam niteliğinde olduğuna dair, yapanlar ve yapılmasına gözyumanlar hakkında suç duyurusunda bulunulması için dilekçe verildi. Mahkeme heyeti, dilekçeyi kabul etti.

SAVUNMALAR HAKİKATİ KARARTMA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KORUMAYA YÖNELİK YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan, eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün bugün ortaya çıkmadığını, köklerinin 50 yıla dayandığını söyledi. Avukat Çokan şunları söymedi:

"Bu gizli örgüt, sinsi ve sistematik bir şekilde devlet organlarına sızmayı amaçlamıştır. Yüce İslam dininin temel ilkelerini saptırmış, kendi hain temelleri için kullanmıştır. Bu şebek dinimizin esaslarını tahrip etmiştir. Örgütün en önemli hedefi devletin hayati organlarına sızmaktır. Fethullah Gülen'in gizli toplantısında anayasal müessese olduğu bilinmektedir. Yalan söyleme inkar etme bu örgütün adeti olmuştur. Ülke yönetimine silah zoruyla el koymaya niyetlenen bu örgüt lideri, 15 Temmuz'da verdiği emeliyle TSK içinde ki organlarını harekete geçirmiştir. Zaman zaman aklımızla, izanımızla alay eden sanık savunmalarını soğukkanlılıkla dinlemeye çalıştık. Zorlansak da sabırla dinlemeye çalıştık. Sanıkların savunmaları hakikati karartma, sanık arkadaşlarını ve FETÖ'yü koruma yönündedir. Darbenin emir komuta zinciri içinde yapılması darbeyi meşrulaştıramaz. Suç teşkil eden emrin hiçbir şekilde yerine getirilemeyeceği temel hukuk da vardır. Bu davanın bir numaralı sanığı Fetullah Gülen'dir. Cumhurbaşkanına suikast iddialarına yönelik savunmalarında 'Marmaris'e gitmek için emir aldıkları, Cumhurbaşkanı'na habersiz suikast girimine gittikleri hayatın olağan akışına uygun değildir. Bu teşebbüs suçudur. Hedefin Cumhurbaşkanı olduğunu Çiğli'de öğrendikleri bellidir."

"TAKIM ELBİSE GİYİP, KRAVAT TAKMAMIZ ÖNLENDİ" İDDİASI

Sanıklardan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Faruk Göçmen "Duruşmaya getirilirken takım elbise giyip, kravat takmak istememiz cezaevi yönetimi tarafından engellenmiştir" dedi.

DHA