Darbeci askerlere idam ipli ve yumurtalı protesto (6)

"ORTADA KOVAN YOK"

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada Yüzbaşı İsmail Yiğit savunmasında "Marmaris'te meydana gelen suikast girişimi sonrasında olay yeri inceleme raporunda saat 00.00'da 15 kişilik bir ekibin polislerle çatışmaya girdiği ve çok sayıda mermi kullanıldığı belirtiliyor. Ancak ortada kovan yok. Bu boş kovanları kimler ne amaçla toplamıştır. Bunların araştırılmasını talep ediyorum. Cumhurbaşkanının kaldığı 3'üncü binada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Otopsi raporlarının buraya getirilmesini talep ediyorum. Birde ne hikmetse ikinci şehidin otopsi raporu üç kez değişti, bunların incelenmesini istiyorum" dedi. Yiğit'in savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Baştoğ duruşmayı yarın sabah 09.30'a erteledi.

Yaşar ANTER Cavit AKGÜN (MUĞLA), (DHA)

DHA