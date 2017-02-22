Darbeci SAT'cı Üsteğmen Sarıbey: Ölüm makinası olarak yetiştirildim (2)

ŞÜKRÜ SEYMEN'DEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına öğleden sonra devam edildi. Öğleden sonra ilk olarak SAT komandosu Yüzbaşı Haldun Gülmez ifade verdi. Poliste verdiği ifadelerin tamamını reddettiğini söyleyip ifadesine başlayan Haldun Gülmez, mal varlığına konulan tedbirin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme başkanının savunmasını yapmasını istemesi üzerine ise "Hakkımdaki iddiaları, ByLock kullandığım saptamasını kabul etmiyorum. Telefonuma ByLock yüklenmesinden endişe ediyorum. Bu nedenle savcılığın sunduğu belgeye itiraz ediyorum" dedi.

Suikast girişimine dair mahkeme başkanının kendisine yönelttiği birçok soruyu, yanıtlamak istemediğini söyleyen Haldun Gülmez, Özay Cödel'in görevi kendisine tebliğ ettiğini, Suriye ya da Nusaybin gibi terör yerlerinde çatışmaya gideceğini tahmin ettiğini ileri sürdü. Suikast girişiminde kullanılan helikopterde makineli tüfeği kullandığını, ekibin yere inmesinden sonra ateş etmediğini öne süren Haldun Gülmez, çatışmaya girip girmediğine dair soruları da yanıtsız bıraktı. Nereden açılan bir ateşle yaralandığını bilmediğini ifade eden Haldun Gülmez, iddianamede kendisini vuranlar arasında Şükrü Seymen'in de şüpheli olarak görüldüğünü, bu nedenle de kendisinden şikayetçi olmadığını anlattı.

GÖREVDEKİ KOMUTANININ ADINI VERDİ

Üsteğmen Ali Sarıbey ve Haldun Gülmez'in ifadelerinde görevi kendilerine tebliğ ettiğini söyledikleri SAT grup komutanlığında görevli yüzbaşı Özay Cödel de savunmasında, yargılanan asker listesini halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan albaydan aldığını ileri sürdü. Eskiden görev yaptığı yerleri de anlatan Özay Cödel'in ifadesinde, Üsteğmen Ali Sarıbey ile Haldun Gülmez'in Atatürk Havalimanı askeri bölümü yerine Hava Harp Okulu'na gittiklerini, bu nedenle de yanlışlıkla İzmir'e geçtiklerini, aslında Akıncılar Üssünde görevlendirildiklerini ifade etti. Özay Cödel, saldırıyı planladığı ve FETÖ üyeliği suçlamalarını da kabul etmedi.

FETÖ'CÜLERİN YAPTIĞINI SONRADAN ÖĞRENDİM

Duruşmada son ifadeyi ise MAK timinde görevli Astsubay Serkan Elçi verdi. Mesaisi bittikten sonra evine gittiğini, ardından telefonla çağırıldığını anlatan Serkan Elçi, "Malzemelerimizi aldıktan sonra Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, darbe açıklamasını yaptı. O andan itibaren artık bunu sorgulama imkanım yoktu. Amirlerimin itiraz etmediği bir ortamda ben de itiraz etmedim. Sıkıyönetim kurulları uygulanmaya başlanmıştı diye düşündüm" dedi.

Üst düzey terör örgütü liderini almaya gittiklerini bildiğini de söyleyen Serkan Elçi, "Hakkımdaki iddiaları reddediyorum. Ben çatışmadan sonra ekipten ayrıldım. Hemen teslim olmadım. Çünkü olay günü polisin bizi katletmek amacıyla ateş ettiklerini gördüm. Sivil halka karıştım. Basından duyduğumuz gibi ben de FETÖ terör örgütünü bunun arkasından öğrendim. O an intihar etmek istedim. Ben vatana hizmet için MAK'a katılan bir askerim. İntihar etmeyi düşündüm fakat arkamda bırakacağım aileme ulaşmak istedim. En azından onlara hain olmadığımı anlatmak istiyordum. Denizli'ye gittim. Ailemle görüştüm ilk sorgumu babam yaptı. Ona da kimseye ateş etmediğimi söyledim. Ailemle emniyete teslim olmam gerektiğini konuştuk. İşyerindeki arkadaşlarımla da konuştuğumda bana İzmir'e gel dediler. Ben de teslim oldum" dedi. Mahkeme başkanının sorularını da yanıtlayan Serkan Elçi, çatışmadan sonra tecrit edilen polisleri arayanlar arasında kendisinin bulunduğunu, plastik kelepçeyi kendisinin taktığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın açıklama yaptı. Hüseyin Aydın, şunları söyledi:

"Sanıkların ifadelerinde bir takım farklılıklar var. Kendi özellerinde, kendi eylemlerinde bir kısım farklılıklar ifade ediyorlar. Ancak biz son üç gündür dinlediğimiz sanıkların ortak bir savunma stratejilerinin olduğunu değerlendiriyoruz. Şimdi FETÖ'nün yurt dışında yaygın bir şekilde, bu darbenin Fethullahçı Terör Örgütü tarafından yapılmadığı şeklinde bir propagandaları var. Burada da sanıklar, hatta ByLock'cu olan sanıklar da dahil olmak üzere sistemli bir şekilde FETÖ ile ilgili olmadıklarını söylüyorlar. Buna çok özel bir önem atfettiklerini gözlemliyoruz. Dolayısı ile burada, sadece kendileri ile ilgili değil, dünkü duruşmada dinlenen sanık Berber oradaki sanıkların tamamını tanımadığını, sadece TİM'deki askerleri tanıdığını söylemiş olmasına rağmen, sanıkların tamamının Fethullahçı terör örgütü mensubu olmadığını ifade etti. O düzeyde tanımadıkları kişilerin bile, sanıkların bile Fethullahçı olmadığı yönünde açık kefaletleri söz konusu. Biz bunu örgütü darbeden aklamaya yönelik çaba olarak değerlendiriyoruz. Tabii sanıklar asker oldukları için emir komuta zinciri içinde ilk aşamada bunun olduğunu ve bunu bu şekilde değerlendirdiklerini söylüyorlar. Dolayısı ile 'biz amirlerimizden, üstlerimizden aldığımız emirleri yerine getirdik. O nedenle bir sorumluluk söz konusu olmaz' o çerçevede de bir savunmaları var."

Mahkeme başkanı bugünkü ifade alma işleminin ardından duruşmayı yarın devam edilmek üzere erteledi.

DHA