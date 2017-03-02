Darbeci yüzbaşı Şahin: Ömer Halisdemir gibi emri yerine getirdim (3)

HALİSDEMİR AİLESİNDEN DARBECİLERE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Mehmet Öztürk'ün ifadesiyle devam edildi. Mesleki geçmişi hakkında bilgi veren Binbaşı Şükrü Seymen'in kendisini göreve seçtiğini, Çiğli'de de darbeyi öğrendiğini anlatan Yüzbaşı Mehmet Öztürk, “Cumhurbaşkanının bulunduğu yerde asker ve polis tarafından emniyete alındığı, bizim de onu alıp başka bir güvenli yere götüreceğimiz söylendi. Emri yerine getirmemenin cezası olduğu için kabul ettim. Kendimi mecbur hissettim" dedi.

İfadesinde çatışma anlarını da anlatan Yüzbaşı Mehmet Öztürk, “Helikopterden indikten sonra bir kişi korumaların olduğu yere bizi götürdü. Turban Otel'in nerede olduğunu bilmiyordum. İlerlemeden sonra tabanca atışı geldi, güvenli yere geçtik. Çatışmadan sonra yanımıza getirilen polislere fiziksel temasım, hakaret içerikleri sözlerim olmadı. Sonra Şükrü Binbaşı, 'polisi bırakın, çıkıyoruz' dedi. Ateş altında kaldık, otele geçtik. Şükrü Binbaşı, helikoptere ateş etmedi, bizden kimseyi de ateş ettiği sırada görmedim" dedi.

"ÖLDÜRÜLECEĞİZ PSİKOLOJİSİYLE KAÇTIK"

Polisle çatışmaktan hep kaçındıklarını öne süren Yüzbaşı Mehmet Öztürk, ifadesini şöyle dedi:

"Oteden ayrıldığımız sırada sivilleri gördüm ama onlarla hiç muhatap olmadım. İlk günden beri polisin 'teslim ol' çağrısı yapmadan sürekli bize ateş ettiği için öldürüleceğiz psikolojisiyle kaçtık. Sonra da 'teslim ol' çağrısıyla teslim olduk. Suikast iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü Gökhan General, TSK'nın darbe yaptığını, bize öldürmek değil, sağ salim alacağımız bilgisi verildi' dedi. FETÖ üyeliğini kabul etmeyen Yüzbaşı Öztürk, “Kuzgun ve Şapka tanıkları, Ankada'daki ifadede, Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yerden alınmasını söylemişlerdi. Ortada Cumhurbaşkanı'na suikast suçu yoktur. FETÖ'yle bağlantım yoktur. Okulda eğitim görmedim, dershanelerine gitmedim. Örgütle bağlantım olmadı. 'Himmet' adı altında para yardımı yapmadım. ByLock'u sorgu ifadem sırasında öğrendim."

AİLENİN İSYANINI AVUKATI AÇIKLADI

Yüzbaşı Mehmet Öztürk'ün de diğer Özel Kuvvetler'de görevli askerler gibi emirleri yerine getirdiklerini söyleyip, savunmalarında darbeci general Semih Terzi'yi öldürüp, darbenin önlenmesinde önemli görev yapan Astsubay Ömer Halisdemir'i örnek vermesi üzerine Avukat Hüseyin Aydın, söz aldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da avukatı olan Hüseyin Aydın, Ömer Halisdemir'in ailesi adına açıklama yapmak istediğini söyledi.

Avukat Hüseyin Aydın, "Son iki üç gündür sanıklar sürekli Ömer Halisdemir'i örnek gösteriyor. Ben Ömer Halisdemir ailesinin avukatı olarak, ailenin bir talebini iletiyorum. Darbecilikten yargılanan sanıkların, Ömer Halisdemir'in ismini kullanmamaları, ailesinin talebidir. Onun ismini söylememelerini istiyorlar. Ailesi adına bunu istiyorum" dedi.

Yüzbaşı Mehmet Öztürk, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediğini de söyledi.

DHA