Darbeye yönelik en kapsamlı iddianame mahkemeye gönderildi (10)

ADİL ÖKSÜZ'ÜN TELEFON TRAFİĞİ İDDİANAMEDE

Firari Adil Öksüz'ün hangi numaralarla, kimlerle telefon görüşmesi yaptığını gösteren ayrıntılı HTS raporları da iddianameye girdi. Bu raporlara göre Öksüz, 13 Temmuz'da kullandığı 0530 3463688 numaralı telefondan, saat 17.02'de 0532 598…. numaralı hattan Sakarya Akyazı baz istasyonundan hizmet alan Cevat Yıldırım tarafından arandı. Aynı tarihte saat 18.13'de İstanbul/Samandıra baz istasyonundan hizmet alan Öksüz'ün, Yunus Ekin'in kullandığı 0536 239….. numaralı telefonla görüştü. Öksüz, 14 Temmuzda saat 13.32'de 242 2750015 numaralı telefonla, 15 Temmuz saat 15.30'da da Sakarya Üniversitesi adına kayıtlı 264295…. numaralı hat ile görüşme yaptı. Öksüz, darbe girişimi sabahı 16 Temmuz 2016'da saat 11.30'da 0533 264…. numaralı hattı kullanan ve İstanbul Kadıköy baz istasyonundan hizmet alan Mehmet Kasım Abdussamet Bakkaloğlu'ndan mesaj aldı.

FİRAR ETTİKTEN SONRA ETİMESGUT'TA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞ

Öksüz firar etmesinin ardından 17 Temmuz saat 15.15'de Hasan Balcı'nın kullandığı 0505 469…. numaralı hat ile görüştüğü ve bu görüşme sırasında Etimesgut baz istasyonundan hizmet aldığı, saat 15.16'da Mesut Güney'in kullandığı 0546 972…. numaralı hattı ile, saat 15.20'de Hasan Balcı'nın kullandığı 0505 469…. numaralı hattı ile saat 15:23'de Avukat Mustafa Dokumacı'nın kullandığı 0533 745…. numaralı telefon hattı ile saat 15.25'te Hasan Balcı'nın kullandığı 0505 469…. numaralı hat ile görüştüğü, saat 15.30'da Avukat Ali Çanak'ın kullandığı 0532 216…. numaralı hat ile mesajlaştığı ve bu görüşme ve mesajlaşmaları sırasında da Etimusgut baz istasyonundan hizmet aldığı tespit edildi.

ÖNCE ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI, BİR SAAT SONRADA SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI BAZ İSTASYONUNDAN HİZMET ALMIŞ

Öksüz'ün HTS raporlarında 18 Temmuz'da saat 08:01'de Zeki Çınkır'ın kullandığı 0505 453…. numaralı hattı ile görüşme yaptığı ve görüşmede Ankara Esenboğa Havalimanı baz istasyonundan hizmet aldığı, saat 09.27'de yine Zeki Çınkır'ın kullandığı 0505 453…. numaralı hattı ile telefon görüşmesi yaptığı bu görüşmede de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı baz istasyonundan hizmet aldığı belirlendi. Aynı gün saat 11.10'da Mustafa Yıldırım'ın kullandığı 0537 795…. hattı ile telefon görüşmesi yaptığı bu görüşmede Üsküdar baz istasyonundan, saat 22.48'de Lale Ceylan'ın kullandığı 0506 349…. numaralı hattı ile görüşmesinde de Üsküdar baz istasyonundan hizmet aldığı, saat 23.47'de Mustafa Yıldırım'ın kullandığı 0537 795…. numaralı hat ile görüşmesinde ise İstanbul Atatürk Mahallesi baz istasyonundan hizmet aldığı belirlendi.

19 TEMMUZDA AKYAZI'DA

Adil Öksüz'ün 19 Temmuz'da saat 12.43'te Lale Ceylan'ın kullandığı 050 634…. numaralı hat ile yaptığı görüşmede ise Sakarya/Akyazı baz istasyonundan hizmet aldığı, bir gün sonra ayın 20'sinde saat 13.02'de Sakarya Üniversitesi rektörlüğü adına kayıtlı 26495…. numaralı hat ile yaptığı görüşmede yine aynı baz istasyonundan hizmet aldığı belirlendi.

ABD KONSOLOSLUĞU 21'İNDE ARANDI

İddianamede Öksüz'ün 21 Temmuz 2017'de saat 10.22'de ise ABD Başkonsolosluğu adına kayıtlı 212335…. numaralı hattan arandığı da belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

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