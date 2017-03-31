Darbeye yönelik en kapsamlı iddianame mahkemeye gönderildi (9)

İDDİANAMEDE darbe girişiminin bir numaralı komutanı olduğu iddia edilen Akın Öztürk'ün darbe girişimi öncesi İzmir'den Ankara'ya geldiği, Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının İstanbul'daki düğününe davetli olmasına ve nikah şahitliği yapması için teklifte bulunulmasına rağmen düğüne gitmediği belirtilerek, "Akıncı Üssü'ne giderek, darbenin diğer yöneticilerinden olan Ömer Faruk Harmancık, İzmir'den gelen Kubilay Selçuk ve Akıncı Üs Komutanı Hakan Evrim ile görüşmeler yaptığı, darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirler verdiği anlaşılmıştır" denildi.

KOMUTAN AKIN ÖZTÜRK PAŞA



Genelkurmay Karargahı soruşturması kapsamında ifadesi alınan Bayram Aktan'ın beyanlarına yer verilen iddianamede, darbe faaliyetinin devam ettiği sıralarda Bayram Aktan'ın Binbaşı Mehmet Akçara'ya, "Ne oldu, komutan (Genelkurmay Başkanı) nerede" diye sorduğu, Mehmet Akçara'nın da "Komutan yok, komutan Akın Öztürk Paşa" diye cevap verdiğine yer verildi.

BİR NUMARALI KOMUTAN MUAMELESİ YAPILDI



Yine aynı dosya kapsamında ifadesi alınan şüpheli Fahri Kafkas'ın, darbe gecesi saat 23.40 sıralarında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Genelkurmay karargahından zorla götürüldükten sonra, şüpheli Mehmet Partigöç'ün tekrar izleme merkezine gittiği, bu sırada emir astsubayı Hasan Hüseyin Sarıtarla'nın elinde bulunan telefonu Partigöç'e uzatarak: "Komutanım Akın Paşa arıyor" dediği, Partigöç telefonu aldıktan sonra Akın Öztürk'e telefonda, " Komutanım, komutanı Akıncılar'a tahliye ettik, siz de oraya geçin" dediğinin anlatıldığı iddianamede, "Bu beyanlardan da anlaşılacağı gibi şüpheli Akın Öztürk'ün, darbe faaliyetinin yönetilmesinde ve organizasyonunda görev aldığı, kendisine 1 numaralı komutan (Genelkurmay Başkanı) muamelesi yapıldığı" değerlendirilmiştir denildi.

DHA