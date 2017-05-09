Darıca Belediyesi Yavuz Bahadıroğlu'nun programını iptal etti

KOCAELİ'nin Darıca Belediyesi, Atatürk'e hakaret etmesiyle gündeme gelen yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun bu akşam konuşmacı olarak katılacağı 'Tarih Sohbetleri' konulu programı tepkiler üzerine iptal etti.

Bir televizyon kanalında katıldığı programda Atatürk'e hakaret etmesiyle gündeme gelen yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun bu akşam Darıca Belediyesi'nin Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği 'Tarih Sohbetleri' konulu programda konuşacak olması tepkilere yol açtı. Darıca Belediyesi tepkiler üzerine programı iptal etti. Darıca Belediye Başkanı AK Partili Şükrü Karabacak, etkinliği Darıca halkı istediği için iptal ettiklerini söyledi.

CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk ise yaptığı açıklamada, 'Sözde tarihçi Yavuz Bahadıroğlu'nun Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi'ne gelmemesi için birlikte yaptığımız çağrılar sonuç vermiş ve program iptal edilmiştir. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca Emniyet Müdürümüz Hasan Aydoğan'ın gösterdikleri çabalar için de ayrıca teşekkür ederim. Herkesi sağduyulu olmaya, kurucu ve tüm ortak değerlerimize sahip çıkmaya davet ediyorum' dedi.

DHA