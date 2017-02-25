Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu yapıldı

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde her yıl düzenlenen ülkenin ilk ve tek Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nun 11'incisi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ve gönüllülerin katkılarıyla, Datça Belediyesi'nin organizasyonunda, ilçe merkezindeki Kumluk plajında 'Datça Badem Çiçekleri' temasıyla, ilk ve tek Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nun 11'incisi yapıldı. 316'sı erkek, 78'i kadın toplam 394 sporcu, yüzme maratonuna katıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ve Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar'ın startıyla maraton başladı. Kumlu Plajı'yla Fener Adası arasındaki 5 bin metrelik uzun parkurda 133, Kumluk Plajı'yla iskele arasındaki 1500 metrelik parkurda ise 261 sporcu kulaç attı. Start öncesi konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, şöyle dedi:

"Datça'ya bahar erken geliyor. Ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu yaş, ırk, cins gözetmeksizin buraya geliyor. Akdeniz ile Ege'nin buluştuğu noktadan, barışa doğru kulaç atıyorlar. Datça, yaşlısının en fazla olduğu bir ilçe. Buradaki hava ve yaşam koşuları insana enerji veriyor. Muğla'nın bütün ilçelerinde sevginin, hoşgörünün, barışın hakim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla en güzel örneği, kıştan yaza başlarken ilk açılışını Datça'dan yapıyoruz."

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise bu yılki maratonun Datça badem çiçekleri adına düzenlendiğini hatırlatarak, bademin ilçe için önemli olduğunu söyledi. Uçar, şöyle konuştu:

"Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Datça'nın nurlu bademini tescillendirmek üzere çalışmalarını başlattı. Şubat'ın 25'inde birçok yerde kar var iken; burada beyaza bürünen badem çiçeklerinin, Datça'yı gelin gibi süslemesi ayrı bir güzellik veriyor."

Bu yılki maratona ilk kez katılan bedensel engelli milli yüzücü 25 yaşındaki Hamit Demir, 1500 metrelik kısa parkurda yarışarak bir ilke imza attı. Daha önce havuzlarda yüzdüğünü ve bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attığını belirten Demir, ilk kez katıldığı açık deniz kış yüzme maratonunu başarıyla tamamlayarak takdir topladı.

SONUÇLAR ŞÖYLE

Maratonda 5 bin metre erkeklerde 1 saat 9 dakika 39 saniye dereceyle Emre Erdoğan birinci oldu. İkinci Dursun Saru, 1 saat 12 dakika 51 saniyeyle ve üçüncü Emrah Özsevim 1 saat 16 dakika 22 saniyeyle dereceye girdi.

Kadınlarda İmren Uyar 1 saat 28 dakika 10 saniyelik derecesiyle yarışı önde bitirdi. Uyar'ı Nazife İdil Özkol 1 saat 35 dakikayla, Ayşin Oya Bekbay'da 1 saat 38 dakika 28 saniyeyle izledi.

1500 metre erkeklerde Barış İlhan 22 dakika 7 saniyeyle birinciliği elde etti. Aytunç Tulukoğlu 27 dakika 19 saniyeyle ikinci, Osman Zengin ise 27 dakika 57 saniyeyle üçüncü oldu.

Kadınlar 1500 metrede 22 dakika 28 saniyeyle Zeynep Yılmaz birinci, 24 dakika 39 saniyeyle Cansu Kabay ikinci, 25 dakika 35 saniyeyle Aşina Ateşalp üçüncü oldu.

DHA