Datça Belediyesi 'UFO düştü' diye 1 Nisan şakası yaptı

MUĞLA'nın Datça Belediyesi'nin Twitter hesabından ilçeye UFO düştüğünü duyurması, kentte heyecan yarattı. Olayın aslının ise 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıktı.

Datça Belediyesi'nin bugün Twitter hesabından UFO ıyla paylaştığı 'Az önce Datça yakınlarına bir cisim düştüğü bilgisi geldi. Zabıta ekiplerimiz olay yerine gidiyor. Foto drone ile çekildi' mesajı, sosyal medyada sıkça paylaşıldı; kentte heyecan yarattı. Olayın şaka olduğunu fark etmeyenler, belediyenin telefonlarını kilitledi. Gökyüzünden düşen bilinmeyen nesnenin nerede olduğunu öğrenmeye çalışanlar, belediye görevlilerinden '1 Nisan şakası yaptık' yanıtını alınca rahatladı.

Belediye Basın ve Halkla İlişkiler görevlisi Osman Akın, Twitter hesabından paylaşılan mesajın bir şakadan ibaret olduğunu açıkladı. Mesajda kullanılan ın Datça ile bir ilgisinin bulunmadığını ifade eden Akın, "İnternet ortamında sıkça kullanılan bir . Herhangi bir montaj yapılmadan kullandık. bir film karesine de ait olabilir" diye konuştu.

DHA