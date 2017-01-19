Datça'da PKK/PYD propagandasına 2 tutuklama

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, sosyal medya hesaplarından PKK/PYD terör örgütü ve yöneticilerini övdükleri ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 gün önce, sosyal medya hesaplarından PKK/PYD terör örgütü ve yöneticilerini övdükleri ve propagandasını yaptıkları belirlenen kişilere yönelik, ilçe merkezindeki 4 ayrı eve eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda Ş.Ç. (28), Y.A. (31), Ö.A. (22), A.A. (32) ve A.Ç. (27) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise biri ruhsatlı diğeri ruhsatsız 2 av tüfeğiyle çok miktarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ş.Ç.'ye ait evde ise PKK/PYD terör örgütüne yönelik dokümanların yanı sıra aynı örgüte ait kitaplar bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ç. (27) ve Y.A. (31) tutuklandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği Ş.Ç. (28), Ö.A. (22) ve A.A.'yı (32) ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

DHA