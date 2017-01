Datça'da 'Yetti gari plastik poşet' yürüyüşü

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, naylon poşet kullanımını en aza indirebilmek amacıyla, belediye meclisi tarafından bir süre önce başlatılan kampanya giderek yaygınlaşıyor.

Engelim Olmayın Derneği, Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) ve Kadıncık Sanat Evi'nin işbirliğinde bir grup Datçalı, 'Yetti gari plastik poşet' adı altında yürüyüş yaptı. Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ve Belediye başkan yardımcısı İnci Bilgin, yürüyüşe katılanlar arasında yer aldı. 'Plastik torbayı bırakıveecen; bez torba/file candır taşıyıveecen' yazılı bir pankart açan grup, pazar yerine giderek vatandaşları, plastik poşet konusunda uyardı. Grup daha sonra pazar yerinde açtıkları standa, kendi elleriyle yaptıkları bez torbaları sembolik olarak 2 TL ve 5 TL'den satışa çıkardı.

Plastik poşete karşı mücadelenin fikir babası Datça Belediye Meclis Üyesi CHP'li Can Canbey, "Naylon poşetlerin çevreye verdiği zararlar herkes tarafından biliniyor. Plastik poşetlerin, toplum olarak hayatımızda çok önemli hasarlara yol açtığını görüyoruz. Plastik poşete yeter demek için harekete geçtik. Amacımız, plastik poşetleri tamamen ortadan kaldıramasak bile, kullanımını en aza indirebiliriz" dedi.

Datça pazarını lokal yer olarak belirleyip, her hafta bir hafta önceye göre daha az plastik poşet kullanabilmek için bu mücadeleye aralıksız sürdüreceklerini belirten Canbey, "Önce kendimizden başladık. Ev ve işyerlerimizde naylon poşetleri hayatımızdan çıkardık. Kimseyi suçlamadan, kimseye suç atmadan, kendimizden başlayarak bu mücadeleye hareket verdik. Bölgemizde plastik poşete karşı duyarlılığı artırmayı amaçlıyoruz. Umarız, bu hareket dalga dalga tüm ülkeye yayılır, Umarız naylon poşet kullanımı en aza iner" diye konuştu. 'Yetti gari plastik poşet' kampanyasına destek verenlerden Sülün Karaağaç, yürüyüşün ardından, elinde bez torbası ile pazaryerini dolaşıp alışveriş yaptı. Pazarcıların uzattığı naylon poşetleri geri çevirdi. Kampanyayı internet ortamında görünce hemen destek olmaya karar verdiğini ifade eden vatandaş Sülün Karaağaç, "Gerçekten de plastik poşete yeter artık diyoruz. Bir aydır evimi plastik poşetlerden temizleyemedim. Plastik poşetlerin adeta esiri olmuşuz. Plastik poşete boğulmuşuz. Her şeyimiz plastik poşetlerin içinde. Çevremiz, denizlerimiz kirleniyor" dedi.

DHA