Davayı kazandı türbanı attı

– Norveç’te türbanı nedeniyle saçını boyamayı ret eden kuaföre karşı dava açarak mahkum ettiren müslüman kızı Malika Bayan türbanını atarak paylaştığı İnstagram larıyla ikinci kez Norveç kamuoyunun gündemine oturdu.

Soyadını da ‘Faviano’ olarak değiştiren Malika hala inançlı olduğunu belirterek ‘‘Fakat uygulama konusunda bazı çelişkilerim var. Kişisel yaşantımda bir dizi gelişmeler oldu ve türban giymeyi bıraktım. Bugün türbanı savunabilecek durumda değilim. Şimdi kendi yolumu bulmak durumundayım.’’ dedi.

‘’Daha önce türban hakkı için davalık olurken şimdi davayı kazandıktan sonra türbanı atmak çelişki değil mi’’ sorusunu ise Malika ‘‘Evet ama ben hala türban kullanmasam da herkesin türban kullanma hakkını savunuyorum.’’ dedi.

Yeni adıyla Malika Faviano instagram paylaşımlarına olumsuz tepkilerin yanı sıra bir çok da olumlu tepki aldığını söyledi.

Bugün de Norveç yüksek mahkemesi kuaförün itirazını ret ederek 10.000 kron para cezasını onayladı.



DHA