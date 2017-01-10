DBP Başkale İlçe Eş Başkanı Yeşilırmak tutuklandı

VAN'ın Başkale DBP İlçe Eş Başkanı Senar Yeşilırmak, 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün ilçedeki bazı adreslere operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda DBP İlçe Başkanı Senar Yeşilırmak ve Faris Koç gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularını ardından adliyeye çıkarıtılan DBP İlçe Eş Başkanı Senar Yeşilırmak 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan tutuklanırken, parti yöneticisi Faris Koç ise serbest bırakıldı.

DHA