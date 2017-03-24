DBP eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna, serbest bırakıldı

DİYARBAKIR'da dün evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

30 Ocak 2016 tarihinde yaptığı açıklama ile siyaseti bıraktığını açıklayan ve dün Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınan DBP eski Eş Genel Başkanı ve eski milletvekili Emine Ayna, emniyetteki işlemlerin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında, DBP ve DTP eş genel başkanı olduğu döneme ilişkin yapılan telefon ve ortam dinlemeleriyle ilgili sorular yöneltilen Ayna, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla sevk edilen Ayna'yı adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

DHA