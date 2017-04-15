Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ağrı Haberi: DBP'li İl Genel Meclis üyesine PKK tutuklaması

DBP'li İl Genel Meclis üyesine PKK tutuklaması

09:4215 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
DBP'li İl Genel Meclis üyesine PKK tutuklaması
DBP'li İl Genel Meclis üyesine PKK tutuklaması

AĞRI'nın DBP'li İl Genel Meclis üyesi Faruk Kara, PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.
DBP'den İl Genel Meclis üyeliği görevini yürüten Faruk Kara, dün Doğubayazıt-Ağrı karayolu üzerinde arama noktasında jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Kara, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan Faruk Kara, Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar