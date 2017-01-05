DBP'li Ömerli Belediye Başkanı Tekin, tutuklandı

MARDİN'in Ömerli İlçesinde gözaltında bulunan DBP'li Belediye Başkanı Süleyman Tekin ve 3 belediye çalışanı, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde bir süre önce gözaltına alınan Ömerli İlçesi'nin DBP'li Belediye Başkanı Süleyman Tekin ve 3 belediye çalışanı sorgularının tamamlanmasından sonra dün adliyeye sevkedildi. Mahkemeye sevkedilen 4 kişi, 23 Haziran 2016 tarihinde Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı'na düzenlenen bombalı saldırı ile ilgilileri oldukları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA