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Kilis Haberi: DEAŞ, Azez'de bomba yüklü araç patlattı

DEAŞ, Azez'de bomba yüklü araç patlattı
13:247 Ocak 2017
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DEAŞ, Azez'de bomba yüklü araç patlattı
DEAŞ, Azez'de bomba yüklü araç patlattı

KİLİS'in Türkiye sınırının karşısındaki Suriye'nin Azez İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ tarafından, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Azez Kaymakamlık binası yakınlarında meydana gelen şiddetli patlama, Kilis tarafından da duyuldu ve kısa süreli tedirginliğe yol açtı.
DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananların Türkiye'ye getirilebileceği ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.

DHA

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