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Kilis Haberi: DEAŞ, Azez'de bomba yüklü araç patlattı

DEAŞ, Azez'de bomba yüklü araç patlattı
17:2125 Mart 2017
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DEAŞ, Azez'de bomba yüklü araç patlattı
DEAŞ, Azez'de bomba yüklü araç patlattı

KİLİS'in karşısındaki Suriye'nin Azez İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. 
Azez ilçe merkezindeki Doğum Hastanesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ militanları tarafından akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Meydana gelen şiddetli patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralanan bazı kişiler, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

DHA

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