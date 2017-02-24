DEAŞ üyesi 3 Iraklı adliyeye sevk edildi

SAMSUN'da DEAŞ terör örgütü üyesi olup örgüt içinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 3 Iraklı adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün önce ihbar üzerine İlkadım İlçesi'nde DEAŞ operasyonu gerçekleştirdi. Irak vatandaşı olan Abdulsattar Ali O. (30), Maherhameed K. (46) ve İsmail I. (27) evlerine yapılan eş zamanlı baskında gözaltına alındı. Evde arama yapan polis suç ve suç unsuruna rastlamadı. Şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında yapılan araştırmada, Maherhameed K.'nın da Irak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, DEAŞ adına şeriat hükümlerine uymayanlara verilecek cezaları belirlediği, yaklaşık 7 ay önce Irak'ın Musul kentinden Samsun'a geldiği tespit edildi.

İsmail I.'nın ise 2014- 2015 yıllarında DEAŞ terör örgütü mensuplarının Irak'ın Telafer kentine girmesi üzerine terör örgütüne katıldığı ortaya çıktı. Zanlının örgüt içerisinde yaklaşık 2 yıl silahlı faaliyet gösterdiği, örgütün Telafer'i kontrol altına almasının ardından arkadaşlarıyla birlikte buradan DEAŞ adına halka şeriatı uygulama faaliyetlerinde bulunduğu, emirlerine uymayanları örgütün talimatları doğrultusunda cezalandırdıkları tespit edildi. 2015 yılı Aralık ayında illegal yollardan Samsun'a geldiği bildirildi.

Son şüpheli Abdulsattar Ali O.'nun ise Irak'ın Bağdat, Musul, Kain ve El Ambar kentlerinde silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde savaşçı olarak faaliyet göstediği, Irak'tan Suriye'ye oradan da yaklaşık 5 ay önce yasa dışı yollardan Samsun'a geldiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

DHA