DEAŞ üyesi 4 'ü Suriyeli 6 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütüne üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi'den 6'sı sevkedildikleri mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği'nin (TEM) DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8'i Suriyeli, 3'ü toplam 11 zanlı, Türk hakim karşısına çıktı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Suriyeli zanlılardan Qosai, Zekeriye, İbrahim, Yusuf Sılibi kardeşlerin yanı sıra Erdin Sarıbek ve oğlu Safa Sarıbek tutuklandı. Diğer 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA