DEAŞ'a katılmak isteyen 4 Çeçen tutuklandı

Mustafa İNSAN / MERSİN, (DHA)MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere Hatay'a gitmeye çalışan Çeçenistanlı 4 kişi sahte kimlikle yakalanıp tutuklandı.

İhbar üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a katılmak üzere Hatay'a gitmek istediği saptanan 4 Çeçenistanlıyı, Tarsus İlçesi'nde takibe aldı. Ardından operasyon düzenleyen ekipler M.A., A.R., F.A. ve H.A.'yı yakaladı. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara verilen geçici kimliklere benzer sahte kimliklerle yakalanan zanlılar, Hatay üzerinden Suriye'ye geçmeyi planladıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA