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Kocaeli Haberi: Define bulma hayali ile 20 metre kuyu kazdılar

Define bulma hayali ile 20 metre kuyu kazdılar
11:279 Mart 2017
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Define bulma hayali ile 20 metre kuyu kazdılar
Define bulma hayali ile 20 metre kuyu kazdılar

KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde SİT alanı içerisinde madenci gibi kazı yaparak 20 metre derinliğinde kuyu kazan 11 kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Definecilerin kullandığı asansör ve jeneratöre el konuldu.
Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerdi, Derince Kaşıkçı Köyü'nde SİT alanı içerisinde kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Define arayan 11 kişi jandarmanın baskını ile suçüstü yakalandı. Define bulma hayali ile ormanlık alan içerisinde kum asansörü ve jeneratör kuran, asansörle kazı yaptıkları kuyudan toprağı tahliye edip, asansörle elektrik sistemini çalıştıran 11 kişi gözaltına alınırken, definecilerin kullandıkları cihazlara el konuldu. 10 kişi karakolda ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, M.C.K. ise adliyeye sevk edilecek.

DHA

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