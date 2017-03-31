Defineciler, Horoztepe höyüğünü yağmaladı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Hatti uygarlığından kalma Horoztepe höyüğü, defineciler tarafından yağmalandı.

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda bulunan birinci derece SİT alanı içindeki mezarlıkta meydana geldi. Sabah saatlerinde mezarlık alanında temizlik çalışması

yapmak için giden görevliler, M.Ö. 2300'lü yıllardan kalma Horoztepe höyüğünde kaçak kazı yapıldığını fark etti. Kazılan yerde kırık testi parçaları gören görevliler durumu Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Tokat Müze Müdürlüğü ve polise bildirdi. Polisler, kazı yapılan yerde bulunan kırık testi parçaları üzerinde ve olay yerinde inceleme yaptı. SİT alanını yağmalayan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

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DHA