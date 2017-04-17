Defne Başkanı Yaman'dan rekor 'Hayır'a teşekkür (2)

'HALKA DEĞİŞİKLİĞİ İYİ ANLATTIK'

Hatay'ın merkez Defne İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Yaman, ilçeden çıkan yüzde 93.5'lik Türkiye rekoru olan 'hayır' oylarını değerlendirdi. Yaman açıklamasında şunları söyledi:

'Bu bizim ilk rekorumuz değil belediye seçimlerinde de Türkiye rekoru kırmıştık tabi bunun birkaç tane nedeni var. Defne ilçesi hem eğitimli aydın, insanların çok yoğun olduğu bölge. Bunun yanında gerek biz gerekse CHP yöneticilerimiz bu işi halkımıza iyi anlattık, ilçe örgütümüz de bu değişikliği insanlarımıza çok iyi şekilde anlattı, bunun büyük etkisi oldu. Tabi temelinde vatandaşlarımızın cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına çok bağlı insanlar olması birinci faktör bu konuda tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Hem iyi bir katılım sağladılar hem de Türkiye'de rekor bir hayır oyu çıktı.'

DHA