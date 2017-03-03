Dell, plastik atıkların okyanusa girmesini engelleyecek

– Dell tarafından hayata geçirilen, teknoloji endüstrisinin ilk yüzde 25 geri dönüştürülmüş okyanus plastiği içeriğine sahip ambalajlama tepsilerini sunan pilot program, plastiklerin okyanusa girmesini engelliyor.

Dell, yenilikçi ve doğa dostu yaklaşımının sonucu olan, teknoloji sektörünün ilk okyanus plastiği ambalajının sevkiyatına başladığını duyurdu. Açıklamaya göre Dell, sürdürülebilir tedarik zinciri stratejisini geliştirerek, bir ürününün yeni ambalaj tepsisinde kullanılmak üzere kanal ve kumsallardan toplanmış plastikleri geri dönüştürdü. 2017 yılında okyanus plastikleri pilot çalışması, 7 bin 250 kg plastiğin okyanusa girmesini engelleyecek.

XPS 13 2'si 1 arada ürününü 30 Nisan 2017'den başlayarak okyanus plastiği ile paketleyeceğini açıklayan Dell, aynı zamanda, Toplum Refahı Savunucusu Adrian Grenier ve Lonely Whale Foundation arasında ortak bir ilgi alanı olan okyanus ekosistemi sağlığı çözümleri konusunda küresel farkındalığı ve hareketliliği artırmak için ambalajının üstüne eğitici bilgiler de yerleştiriyor.

Ambalajın yine okyanusa dönmesini engellemek üzere, her tepsiye HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) olduğunu belirten No. 2 geri dönüştürülebilir sembolünü damgalandığı belirtilen Dell açıklamasında, "Ambalajlama ekibi, ürün ambalajlarının ağırlık bazında yüzde 93'ten fazlasının geri dönüştürülebilmesi ve ekonomik döngünün bir parçası olarak tekrar kullanılabilmesine uygun şekilde tasarlıyor ve kaynak yaratıyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Okyanus plastikleri tedarik zinciri süreci, birden çok aşamadan oluşuyor; Dell'in bu alandaki iş ortakları, henüz okyanusa ulaşmadan kanallar, kıyı şeritleri ve kumsallardayken okyanus plastiklerinin önünü kesiyor. Daha sonra kullanılmış bu plastikler işleniyor, rafine ediliyor ve şişe, gıda saklama kapları gibi kaynaklardan gelen diğer geri dönüştürülmüş HDPE plastiklerle yüzde 25 yüzde 75 oranında karıştırılıyor. Son olarak ortaya çıkan geri dönüştürülmüş plastik tabakası yeni ambalaj tepsilerine dönüştürülüyor; son ambalajlama ve müşteri teslimatı için sevk ediliyor.

"Sektörde başka bir ilk olan Dell'in pilot programı, Mart 2016'da Haiti'de başlatılan başarılı bir fizibilite çalışmasının sonucu olarak ortaya çıktı. Dell 2008 yılından bu yana, tüketici tarafından atılmış plastikleri masaüstü bilgisayarları için geri dönüştürüp kullanıyor ve Ocak 2017 itibarıyla ürünlerinde 22.7 milyon kilogram geri dönüştürülmüş materyal kullanmaya ilişkin 2020 hedefine ulaşmış durumda. Şirket, dışarıdan gelen malzemelerin ürün ve ambalajlar için girdi olarak kullanılabileceği bir döngüye giderek daha fazla odaklanıyor. Dell, plastik ve geri dönüştürülmüş karbon lifi içeren bilgisayar ve monitörler sunan ilk ve tek firma olmayı sürdürüyor.

"Adrian Grenier ve Lonely Whale Foundation ile birlikte Dell, okyanusların karşı karşıya olduğu sorunlar hakkında farkındalık yaratmak adına sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak okyanus sağlığı sorunları konusundaki bilinci artırmaya yardımcı oluyor. Yakın tarihli bir araştırma, sadece 2010 yılında 4.8 ila 12.7 milyon metrik ton arasında yanlış şekilde yönetilmiş plastik atığın okyanusa girdiğini ortaya koydu. Dell, kaynak bulma stratejileri konusunda bir teknik rapor yayınladı ve global ölçekte okyanus plastikleri sorununu ele alacak sektörler arası bir çalışma grubu oluşturmayı planlıyor." (lı)

DHA