Demet öğretmen, organlarıyla can ve ışık olacak

SAMSUN'da kalp krizi geçirip, beyin ölümü gerçekleşen 31 yaşındaki öğretmen Demet İyigün'ün bağışlanan organ ve korneaları 5 kişiye nakledilecek.

Samsun'un 19 Mayıs İlçesi'ndeki Tekel-İsmail Çolak Ortaokulu'nda Türçe öğretmeni olan evli Demet İyigün, dört gün önce kalp krizi geçirdi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde tedavi gören İyigün'ün dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar organ bağışı konusunda görüştüğü ailesi, bağış yapma kararı verdi. Aynı hastanede yapılan ameliyatla Demet İyigün'ün bağışlanan karaciğeri, iki böbreği ve iki korneası alındı. Karaciğer, nakil için ambulans uçakla Erzurum'a götürülürken, bir böbrek Konya'ya gönderildi. Bir böbrek ve iki korenanın ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılacak operasyonla hastalara nakledileceği belirtildi.

DHA